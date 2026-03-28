映画「恋におちたシェイクスピア」（1999年）ではアカデミー賞の主演女優賞を獲得したグウィネス・パルトロウが、ベストセラー回顧録「Strangers: A Memoir of Marriage」の映画化作品に主演することが発表された。グウィネスは主演に加え、製作総指揮も務める。映画化権は複数社による入札合戦の末、Netflixが獲得した。 【写真】自身も離婚経験→逆手にとって“元夫いじり”のCMに出演 原作は弁護士のベル・バ