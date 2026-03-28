G大阪MF満田誠が神戸へ期限付き移籍ヴィッセル神戸は3月28日、ガンバ大阪からMF満田誠が期限付き移籍で加入することを発表した。ファンからも「これはびっくり」と反響を呼んでいる。現在26歳の満田は、サンフレッチェ広島のユースから流通経済大学を経て、2022年に広島へ加入しプロデビュー。1年目からリーグ戦29試合9ゴールと圧巻のパフォーマンスを披露し、攻撃の要として台頭した。2025年2月にはG大阪へ期限付き移籍し、