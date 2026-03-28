契約期間は6月30日までヴィッセル神戸は3月28日、ガンバ大阪からFW満田誠が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。なお、満田は契約により、G大阪と対戦するすべての公式戦に出場することができない。26歳の満田は、サンフレッチェ広島の育成組織から流通経済大学を経て、2022年に広島へ加入。プロ1年目からJ1リーグ29試合に出場して9ゴールを挙げるなど、攻撃の主軸として活躍した。2025年2月