「『人間常盤貴子はなにを求めるのか？』と考えたとき、たった1人の笑顔でも取り返すことができたらと思うようになった」発生から2年以上が経った能登半島地震。被災地へ想いを馳せるのは女優の常盤貴子（53）だ。【画像】直筆イラストも…常盤が被災地・輪島市に贈った応援の寄せ書き女優の常盤貴子ドラマの主演を7連投した“平成連ドラの女王”常盤が芸能界の門を叩いたのは短大在学中のとき。「現在も所属するスターダス