作家・エッセイストとして活動する岸田奈美さん。車椅子の母、ダウン症の弟、そして亡き父との日常生活を、ユーモアたっぷりに描いたエッセイが人気を集めています。【画像】24歳になった良太さん。幼少期から「字を書くのは難しい」とされてきた知的障害があり、幼い頃から「字を書くのは難しい」とされてきた弟の良太さん。しかしある日、自宅で発見された“怪文書”が、家族のこれまでの常識を塗り替えることに--。3月6日に