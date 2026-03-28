◇ナ・リーグダイヤモンドバックス4─5ドジャース（2026年3月27日ロサンゼルス）ダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手（26）が敵地でのドジャース戦に「3番・遊撃」で先発出場。球審と“和解”した。この日の球審、コーリー・ブレイザー氏は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、米国─ドミニカ共和国戦でも球審を務めた。ペルドモはドミニカ共和国代表として出場しており、1─2の9回2