女優の郄石あかり（23）が28日、自身のインスタグラムを更新。27日に最終回を迎えた自身がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」への思いをつづった。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）を演じたトミー・バストウとのツーショットを投稿し、「朝ドラ『ばけばけ』、無事に最終回を迎えることができました」と報告した。「この約一年間は、最後のフミさんの言葉のように、ほんにたわい