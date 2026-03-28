「ＤｅＮＡ２−５ヤクルト」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは開幕２連敗を喫した。今季抑えから先発に転向した入江が誤算だった。一回は３者凡退に抑えたが、二回に２死走者なしから四球と連打で１点先制を献上。三回、３本の長短打などで３点の追加を許した。毎回６奪三振も、４回５安打４失点、３四球で降板した。打線は、二回に林の適時打、三回にビシエドの適時打でそれぞれ１点ずつ奪ったが、ヤクルト・山野を引