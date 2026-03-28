俳優のチ・ヒョヌ、ユ・インナが主演する韓国ドラマ『イニョン王妃の男』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、あす29日（前9：30）より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 前8：00〜※3話連続／毎週日曜 前8：00〜※2話連続）【場面ショット】朝鮮王朝からタイムスリップしてしまうチ・ヒョヌ同作は史実を背景にしたサスペンス×現代ラブコメが融合した、タイムスリップロマンスの名作。朝鮮王