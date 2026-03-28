◇セ・リーグ巨人0―2阪神（2026年3月28日東京D）巨人の阿部慎之助監督（47）は開幕2戦目で喫した零敗にもサバサバとしていた。2点を追う9回は1死一、二塁から2死二、三塁と同点機を築くも最後まで得点を奪えず。相手先発左腕・高橋に5年ぶりの完封勝利を許した。それでも「チャンスはつくったんでね。そこで1本出るか、だけなんで」とし、5回1死まで完全投球を許したことについても「もういいピッチングをされた。そ