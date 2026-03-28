「ソフトバンク６-４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２戦続けて競り勝ち、連勝スタートを決めた。五回の攻防が明暗を分けた。四回終了時点で日本ハムが２−０とリード。五回表も死球やソフトバンク遊撃の名手・今宮のまさかのエラーなどで１死満塁と追加点のチャンスを得た。しかし、万波の三塁線寄りの強いゴロをソフトバンク・栗原が好捕して三塁ベースを踏み、すぐさま一塁へ送球してゲッツーを