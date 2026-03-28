歌手のDream Ami（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。“運転ショット”を公開した。【写真】「まさかのパオですか！」“運転ショット”を公開したDream AmiAmiは「あっという間に終わっちゃう春がはじまった!!目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、車のハンドルを握る姿を披露。足元を写した、運転席から見える内装もアップした。この写真にファンからは、「まさかのパオですか！」「パオかわいいよね〜!!」