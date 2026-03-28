北京市内に停車するBYDの車＝2025年9月（共同）【北京共同】中国自動車大手の比亜迪（BYD）が28日までに発表した2025年12月期決算は、純利益が前期比19.0％減の326億元（約7500億円）だった。減益は4年ぶり。電気自動車（EV）の性能・価格での競争が激しい国内市場で苦戦した。売上高は3.5％増の8039億元と過去最高を更新したが、伸び率は減速した。新車販売台数は前年比7.7％増の460万台。このうちEVは225万台で米テスラを逆