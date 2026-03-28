3回ヤクルト無死一、二塁、鈴木叶が左翼線に勝ち越し二塁打を放つ＝横浜ヤクルトが開幕2連勝とした。三回に鈴木叶の二塁打、岩田の左前打などで3点を勝ち越し、4―2の七回はサンタナの中前打で差を広げた。山野ら投手陣は四回以降に追加点を許さなかった。DeNAは入江が4回4失点だった。