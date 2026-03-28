〈「ダウン症の弟は、字が書けないはずだった」24歳、知的障害のある弟が書いた“ぶかっこうな文字”が、ベストセラー本に収録されたワケ〉から続く作家・エッセイストとして活動する岸田奈美さん。車椅子の母、ダウン症の弟、そして亡き父との日常生活を、ユーモアたっぷりに描いたエッセイが人気を集めています。【画像】「あんた、ほんまはわかってたんか」姉の知らない間にスタバで紅茶を注文し、一人で美容院へ行くようにな