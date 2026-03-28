韓国男性グループ・ＶＩＸＸ（ヴィックス）の元メンバーＲＡＶＩ（ラビ）が社会服務要員として韓国軍の兵役義務を終え、兵役法違反容疑について２７日、改めて自身のＳＮＳで謝罪した。これに先立ち２０２３年８月、ＲＡＶＩは兵役から逃れるためにブローカーと共謀し、てんかん発作の演技をして病院で検査を受診。担当医師は「症状が確認できない」と診断したにもかかわらず、これを無視して薬の処方を要求した。そして兵務庁