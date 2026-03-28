犬がたまねぎを誤食した場合の致死量はどれくらい？ 犬がたまねぎを誤食した場合の致死量の目安は、体重1kgあたり15g～20g以上とされています。 体重5kgの犬の場合では75g～100g以上、体重10kgの犬の場合では150g～200g以上、体重20kgの犬の場合では300g～400g以上です。 あくまでも目安であり、これより少ない量のたまねぎを誤食してしまった場合でも、重篤な中毒症状を引き起こしてしまう恐れがあ