文筆家・つやちゃんが、インターネットやAIが発展してますます複雑化する現代の情報空間において、音楽を中心としたカルチャーについて「書くこと」「語ること」の意義やその技法を伝える新連載「音楽を言葉にする」。 第3回は、音楽を語るための論理展開について。（編集部） 第1回：皆が語りすぎている時代に、なぜ語るのか どのように論を展開していくか 「音楽の知識や洞察力は、情報を得て聴けば聴