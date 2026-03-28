カンタス航空は、東京/羽田〜シドニー線で「シドニーセール」を3月25日から31日まで実施している。搭乗期間はビジネスクラスが4月26日から11月28日まで、エコノミークラスは5月6日から11月15日まで。特定の出発日や便が対象。対象路線と往復総額運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、諸税込。カンタス航空は夏スケジュール期間中、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復運航する。・東京/羽田発着（左からエコノミークラス、ビ