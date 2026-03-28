「最初からサブでワールドカップに出ようなんて、考えていない。自分ならできるとずっと思っているので」「自分が出たら変えられる自信はある」強気にも映る発言の主は、塩貝健人（ヴォルフスブルク）。３月の連戦（スコットランド戦、イングランド戦）で日本代表に初選出された若きアタッカーは、キャラクター的に本田圭佑に近いのか。 塩貝に「サブになるつもりはないとか、上昇志向の発言が本田圭佑さんを想起させますが