全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の支那ソバ店『支那ソバかづ屋』です。味わい深いスープ、自家製麺、具材で満腹＆大満足！着丼した瞬間、たっぷりのワンタンとチャーシュー、そして流麗な麺に目を奪われる。手繰れば香り高いスープを呼び込み、細くなめらかな麺がつるりと口中へ滑り込む。ワンタンはまさに雲を呑むようなつるりとした皮の中に肉肉しい餡がゴロ