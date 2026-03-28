FC岐阜は３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で、AC長野パルセイロとホームで対戦。５−１で快勝した。この試合でハットトリックを決めたFW川本梨誉は、試合後のフラッシュインタビューで、「点は取れていますが、もっともっと点を取れる」と今季８試合で７得点と躍動も満足する様子はない。続けて「僕が点を取れているのは、周りの選手が頑張ってくれたりしているので、常に謙虚にやっていきたい」と