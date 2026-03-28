日本代表は３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。主将の遠藤航が怪我のため不在のなか、スコットランド戦の前日会見に登壇した森保一監督が、この英国遠征のキャプテンを堂安律に指名したと発表した。なぜ27歳のMFを選んだのか。指揮官はこう理由を説明した。「年齢で言えば（谷口）彰悟であったり、（伊東）純也であったりっていうベテランもいますし、キャップ数で一番多いとこ