ヤンキース移籍説が一部で話題となったスキーンズ(C)Getty Images実現していれば、球界を騒然とさせるメガディールとなっていた。ニューヨークの日刊紙『New York Post』の大物記者であるジョン・ヘイマン氏は、昨夏にヤンキースがパイレーツの怪腕ポール・スキーンズの「獲得に迫っていた」と伝えた。【動画】「まるで瞬間移動」米投球分析家も驚愕するスキーンズのスイーパーの映像MLBキャリアは3年だが、スキーンズの実績に