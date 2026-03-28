JR高輪ゲートウェイ駅と大井町駅に直結する複合施設が28日、ともに全面オープンしました。オープニングセレモニーはそれぞれの施設の会場を中継で結び、2つの駅の駅長がお互いの駅の会場に電車でテープカット用のテープを届けるなど、一体感を強調した演出で行われました。東京・港区の高輪ゲートウェイ駅に直結する「TAKANAWA GATEWAY CITY」は、すでに商業施設など一部が開業していましたが、28日、新たにミュージアムなどがオー
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