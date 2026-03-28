イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日、イスラエルに向けミサイルを発射したことを認めた上で、正式に戦闘に参加すると発表しました。目標を達成し、侵略行為が終わるまで作戦を行うとしています。フーシ派はアラビア半島周辺や紅海の海上輸送を攻撃する能力を持っていて、フーシ派の参戦により、中東情勢はさらに緊迫化することになります。