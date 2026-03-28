各地の桜の名所では28日、土曜日ということもあり花見客でにぎわいを見せています。名古屋市民の憩いの場、鶴舞公園では桜が満開です。名古屋では日中の最高気温が21.9℃と4月下旬並みの暖かさとなり、家族や友人らと花見を楽しむ人で朝からにぎわっています。「天気が良い時にみんなで行きたいと思って」「めっちゃきれい」「今から写真を撮りまくって楽しみます」静岡市の御殿山では、肝心の桜はというとまだ1分咲き程度ですが、