開幕から2連勝をあげているロッテ。29日に行われる3戦目に先発予定の小島和哉投手が、意気込みを語りました。昨季は開幕投手も託され、5年連続で規定投球回にも到達している小島投手。しかし昨季は状態に波が多く、今季のオープン戦でも2試合の先発で防御率10.38としています。シーズン初登板に向けては「先週出た課題をしっかりと取り組んでこれたと思うので、あとはもうしっかりと開き直って、試合入っていけたらなと思います」