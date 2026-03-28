「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）昨年の覇者相手に開幕からの連勝を狙った巨人だったが、阪神・高橋の前に沈黙、３安打完封負け。阿部監督は「もういいピッチングされた。そのまんまなんで」と脱帽した。開幕戦では効果的な２本の本塁打や足を絡めた攻撃で勝利したが、４回まではいずれも三者凡退。五回１死から５番の岸田がようやくチーム初安打を放ち、坂本の連打で一、二塁と得点圏にようやく走者を進めたがスタ