慰霊祭後、取材に応じる秋山貴志社長＝28日午後、青森県八戸市青森県沖で貨物船と漁船が衝突した事故で、死亡した漁船の乗組員4人の慰霊祭が28日、八戸市でしめやかに営まれた。漁業関係者ら約250人が参列し、突然の別れを惜しんだ。漁船の所有会社が主催。秋山貴志社長（46）は式典後、報道陣に「遠くから来てくれた人もおり、感謝しかない」と神妙に語った。死亡したのは、青森県階上町の石沢文男さん（78）と重文字幸雄さん