テレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」が２７日に放送された。この日のしくじりゲストは、お笑いコンビのザ・ぼんち。ぼんちおさむ、里見まさと、ともに７０歳越えの超ベテランコンビが道のりを振り返った。ザ・ぼんちは、１９８０年にフジテレビのネタ番組「ＴＨＥＭＡＮＺＡＩ」でブレークし、８１年のレコード「恋のぼんちシート」が８０万枚の大ヒット。漫才師としては異例の日本武道館ライブを成功させ