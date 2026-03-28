日本時間3月20日未明、高市早苗首相（65）は米ホワイトハウスに到着すると、出迎えたトランプ大統領（79）のぶ厚い胸板に飛びつくように顔をうずめハグをした。そして……。【写真】日用品や食料品も値上げへ、原油高騰で予想される各商品の価格上昇率「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルド（トランプ大統領）だけだと思っています。私は諸外国に働きかけてしっかりと応援をしたいと思っています。私は今日それを伝えに