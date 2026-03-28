イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、さきほどイスラエルを標的に攻撃を行ったと表明しました。【写真を見る】【速報】イエメンの親イラン組織フーシ派「イスラエルへの攻撃実施」 戦闘のさらなる拡大懸念これに先立ちイスラエルは、イエメンからのミサイル攻撃を迎撃したとしていました。フーシ派のイスラエルへの攻撃は、イスラエルとアメリカがイランへの攻撃を開始してから初めてで、戦闘のさらなる拡大が懸念されます