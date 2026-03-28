◇パ・リーグロッテ11ー0西武（2026年3月28日ZOZOマリン）ロッテが西武に11点大勝。今季から指揮を執るサブロー新監督（49）が開幕連勝を飾った。初回から打線が機能した。西川史礁が先制適時打を放つなど2点を奪うと5回にも2点を加点。圧巻は6回だった。ソトの今季1号2ランなど打者一巡の7安打猛攻で一挙7点を奪い勝負を決めた。投げては先発の田中晴也が6回5安打無失点の快投。沢田、宮崎、益田と救援陣も西武打線を