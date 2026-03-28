「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）阪神が競り勝ち、今季初勝利を挙げた。プロ９年目で初の開幕ローテ入りを果たした先発・高橋が２０２１年１０月２日・中日戦以来、１６３８日ぶりの完封勝利を挙げた。九回２死二、三塁。一打同点の場面で、粘る岸田を空振り三振に仕留めた。勝利の瞬間、高橋は雄たけびをあげ、女房役の伏見も飛び跳ねて喜んだ。昨オフ、日本ハムからトレードで加入した伏見。高橋は「伏見さんに