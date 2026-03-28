“おしゃれな街”として知られてきた代官山に、いま大きな変化が起きている。駅前の商業施設にはカップルよりも家族連れが目立ち、100円均一ショップに行列ができている。なぜ代官山は変化したのか。街歩きライターの杉浦圭がリポートする――。（後編／全2回）■代官山なのに“100円均一”が最も活況前編では、代官山の駅前空洞化を見てきた。駅周辺に点在する空きテナント、人を呼び込めないフォレストゲート、通過されてしまう