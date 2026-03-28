お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆき（５６）が２８日、都内で行われた「キャイ〜ン天野ひろゆき初のカレープロデュース！商品発売記念イベント」に出席した。芸能界きっての料理好きである天野が初めてカレーをプロデュース。だしとコクに徹底的にこだわった３種類のレトルトカレーを世に送り出した。イベントには、相方のウド鈴木もサプライズで登場。第一号として試食を行ったほか、２人で仲良く自慢のカレーを会