好印象を与える人はどういう行動をしているのか。元JALのCAで新刊『気づかいの神さま』（PHP研究所）を上梓した香山万由理さんは「スマートな乗客はコミュニケーションが上手で、周囲の空気をやわらかくするさりげない一言を口にしている」という――。写真＝iStock.com／Creativebird※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Creativebird■リクライニングの動作に表れる気づかい機内での振る舞いは、ほんの些細な所作にその人