楽天から新加入した巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が２８日の阪神戦（東京ドーム）に先発し、６回４安打１失点、７奪三振と好投。打線の援護なく勝利はつかなかったが、移籍後初の公式戦登板で試合を作った。初回は中野に右前打を許すと、岸田の盗塁阻止が悪送球となり、中野は三塁に到達。続く森下の左犠飛で先制点を献上した。３回は相手先発の高橋から中前打、中野から右前打を浴びて１死一、二塁。しかし続く森