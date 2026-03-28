「必勝不敗」の３年間を過ごした能代工時代の田臥勇太 photo by 山田真市/アフロ連載「部活やろうぜ！」後編：【バスケットボール】田臥勇太（全２回）「バスケの街」能代で下宿生活を送りながら成長を遂げていった田臥勇太。能代工業では１年時から先発ガードとして活躍し、インターハイ、国体（現・国スポ）、ウインターカップの主要全国大会を次々と制覇した。卒業までの３年間、それらの大会では無敗の「９冠」を達成したが、