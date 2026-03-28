女子プロレス「マリーゴールド」２８日の新宿フェイス大会にＯＺアカデミーのの極悪ユニット「正危軍」を率いる尾崎魔弓（５７）が、初参戦で大暴れした。これまで桜井麻衣からタッグを熱望されていた尾崎がマリゴマットに初降臨。桜井、そしてワールド王者の青野未来と組み、マリーゴールドの極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ＆野崎渚＆瀬戸レアと対戦した。試合が始まると尾崎はチェーンを