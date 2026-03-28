ＡＫＢ４８の１９期生・奥本カイリ（１９）が、５月１６日、１７日に大阪南港・ＡＴＣホールで開催される「ＳＯＵＮＤＭＥＳＳＥｉｎＯＳＡＫＡ２０２６（サウンドメッセ）」にギタリストとしての出演することが２８日、決定した。奥本は１７日のステージで、３０分間のギター片手に単独のアコースティック弾き語りライブを行う。国内外から１万本を超えるギター・ベース・ウクレレが集結するギター系楽器に特化したコ