いま代官山に変化が起きている。トレンドの発信地という印象が根強い一方で、ここ数年では駅前で空きテナントが目立つなど、街の変化が話題になっている。現在の代官山はどうなっているのか。街歩きライターの杉浦圭がリポートする――。（前編／全2回）■代官山は本当に「ガラガラ」なのか「代官山がガラガラになっている……」。そんな声がSNSやYouTubeで広まり始めたのは、2023年頃のことだ。駅前に空きテナントが目立ち、ファ