土屋実沙希（３７＝静岡）が２８日、ボートレース蒲郡でトークショーを行った。この日はＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」５日目。土屋と同じ１１１期の堀本和也が出場し、予選突破はならなかったが、ＳＧ初勝利を飾った。土屋は１１１期について「やる人がいない期。ＳＧに出た人もあまりいない」と苦笑い。現在はＦ休み中。２０２６年後期適用勝率は５・２０で休み明けとなる４月１４日からの三国、４月２４日からの