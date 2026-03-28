Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）予選が２８日に行われ、メルセデスの?神童?キミ・アントネッリ（１９）がポールポジション（ＰＰ）を獲得。予選後の授賞式では、大相撲の大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）がプレゼンターを務めて世界から脚光を浴びている。鈴鹿サーキットは「Ｆ１という世界最高峰の自動車レースシリーズの舞台で、日本および日本ＧＰの価値を高め、新たなファンを獲得するため、日本の文化や美しさ、日本の