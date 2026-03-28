「お金持ちの家」といえば、高級住宅街の豪邸か、都心のペントハウスか……。そんなイメージを持つ人もいるかもしれない。富裕層マーケティングを手掛ける西田理一郎さんは「長らく住まい選びの基準は、立地、広さ、豪華な設備が常識だった。しかし時代は変わりつつある。いま、世界の富裕層が注目しているのは、まったく別の指標だ」という――。■「都心のペントハウス」よりも「きれいな空気」かつて、成功者の証しといえば、大