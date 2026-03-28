【モデルプレス＝2026/03/28】ロックバンド・the pillows（ザ・ピロウズ）のドラム・佐藤シンイチロウさんが、亡くなったことがわかった。61歳だった。3月28日、公式サイトにて発表された。【写真】the pillows、解散前最後のライブの様子◆佐藤シンイチロウさん、死去公式サイトでは「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」とし「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告。「既