テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが２８日までに自身のＳＮＳを更新し、後輩アナとの２ショットを公開した。インスタグラムに「おはようございます今朝はかわいいかわいい若ビーと」とつづり、同局の佐々木若葉アナとの２ショットをアップ。レースがついたカーディガンにパンツを合わせた、春らしい衣装ショットも披露した。この投稿にファンからは「可愛いーーーー」「お姫様みたい」「今日の衣装似合ってます」「若