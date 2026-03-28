◆パ・リーグロッテ１１―０西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが開幕２連勝を飾った。初回、３連打と犠飛で２点を先取すると、４点リードに変わった６回には無死一塁からソトが左翼への２ラン、無死一、二塁では西川史礁外野手が２打席連続の適時打を放つなど打線がつながり、６回に一挙７点を奪って大勝を収めた。投げては、先発・田中晴が６回無失点の好投で１勝目。初回以外は毎回安打を許しながらも、要所を締め得点