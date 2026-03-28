◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）ヤクルトが開幕２連勝を飾った。２回２死一、三塁で８番・投手の山野が遊撃内野安打を放ち１点を先制。追いつかれた直後の３回無死一、二塁で初めて３番に座った高卒３年目の捕手の鈴木叶（きょう）が左翼線へ適時二塁打を放ち勝ち越し。さらに岩田の適時打、橋本のプロ初打点となる右犠飛で２点を追加。７回にはサンタナの中前適時打で１点を加えた。先発の左腕